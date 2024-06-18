Страховой стаж: как докупить годы для пенсии, инфографика

Кто именно должен платить, какую сумму и как это сделать.

Чтобы получать пенсию в Украине необходимо иметь достаточное количество страхового стажа. В противном случае стаж нужно будет докупить, напоминает правительственный портал.

Для выхода на пенсию в 2024 году необходимо:

не менее 31 года стажа - для выхода на пенсию в 61 год;

не менее 21 года стажа — для выхода на пенсию в 63 года;

не менее 15 лет стажа — для выхода на пенсию 65 лет.

При этом следует помнить, что согласно пенсионной реформе необходимое для выхода на пенсию количество стажа будет повышаться и в 2028 году составит 35 лет.

Граждане, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии, могут его докупить. Внести добровольный пенсионный взнос можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда:

войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дия. Подпись" или онлайн-банкинга;

выберите раздел "Коммуникация по ПФУ" - "Договор на добровольное участие";

внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите внести взносы; согласитесь на обработку данных и подтвердите внесенные данные;

подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

уплатите взносы через Portmone или платежные поручения.

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