Кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от насилия во время вооруженного конфликта: перечень необходимых документов

Координационный центр по оказанию юридической помощи напоминает, кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от насилия во время вооруженного конфликта.
Право на получение статуса имеют лица, в возрасте до 18 лет, в результате вооруженной агрессии российской федерации, получили физическое, сексуальное, психологическое насилие, а также получили ранения, контузию, увечье; были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины; привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований; незаконно содержались, в том числе в плену; испытали психологическое насилие.
Куди звертатися
Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.
Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.
У рішенні зазначаються:
Дані про те, що дитина постраждала від сексуального насильства, не зазначають ні в рішення про надання статусу, ні в самому посвідченні!
За отриманням статусу може звернутися:
Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, подаються:
- заява про надання статусу;
- згода на обробку персональних даних;
- засвідчені в установленому порядку копії таких документів:
Додатково можуть знадобитися документи, які підтверджують те, що дитина зазнала сексуального насильства.
Прикладом такого документу може бути Витяг з ЄРДР або постанова про визнання потерпілим. Для отримання одного з цих документів необхідно звернутися до поліції на підконтрольній Україні території з заявою про злочин.
До кримінальних проваджень за участю дітей будуть залучатися психологи
Залучення психолога відбувається за запитом для його участі у слідчих (розшукових) діях на досудовому розслідуванні або процесуальних діях під час судового розгляду дізнавачем, слідчим, прокурором, слідчим суддею або судом.
Запит опрацьовують працівники центрів з надання безоплатної правничої допомоги, зокрема визначають кандидатуру психолога, видають психологу доручення, забезпечують ознайомлення психолога зі змістом запиту, а також з положеннями ст. 378 КПКУ про кримінальну відповідальність за розголошення без дозволу даних досудового розслідування.
Після участі психолога у слідчих та процесуальних діях, психолог готує відповідний звіт. Участь психолога підтверджує дізнавач, слідчий, прокурор, суд, зокрема, шляхом проставляння відмітки у звіті психолога. Психолог здає звіт до центру з надання безоплатної правничої допомоги, який перевіряється на відповідність змісту запиту.
Підстави для скасування статусу
Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.
Орган опіки та піклування може скасувати статус, якщо відомості у документах будуть недостовірні чи не підтвердяться обставини вчинення щодо дитини злочину.
Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.
Діти мають право на всі послуги системи безоплатної правничої допомоги, а саме:
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