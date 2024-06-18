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Кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от насилия во время вооруженного конфликта: перечень необходимых документов

17:47, 18 июня 2024
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса принимается органом опеки и попечительства на основании документов в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении статуса.
Кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от насилия во время вооруженного конфликта: перечень необходимых документов
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Координационный центр по оказанию юридической помощи напоминает, кто имеет право на получение статуса ребенка, пострадавшего от насилия во время вооруженного конфликта.

Право на получение статуса имеют лица, в возрасте до 18 лет, в результате вооруженной агрессии российской федерации, получили физическое, сексуальное, психологическое насилие, а также получили ранения, контузию, увечье; были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины; привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований; незаконно содержались, в том числе в плену; испытали психологическое насилие.

Куди звертатися

Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.

У рішенні зазначаються:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • серія та номер свідоцтва про народження/паспорта;
  • адреса місця проживання/перебування дитини;
  • обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Дані про те, що дитина постраждала від сексуального насильства, не зазначають ні в рішення про надання статусу, ні в самому посвідченні!

За отриманням статусу може звернутися:

  • законний представник дитини (батьки, усиновлювачі);
  • сама дитина (з 14 років);
  • представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);
  • родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, подаються:

- заява про надання статусу;

- згода на обробку персональних даних;

- засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

  • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  • документа, що посвідчує особу заявника;
  • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (усиновлювача, опікуна);
  • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
  • паспорта громадянина України у формі книжечки (у разі наявності);
  • паспорта ID або закордонного (у разі наявності);
  • витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності)

Додатково можуть знадобитися документи, які підтверджують те, що дитина зазнала сексуального насильства.

Прикладом такого документу може бути Витяг з ЄРДР або постанова про визнання потерпілим. Для отримання одного з цих документів необхідно звернутися до поліції на підконтрольній Україні території з заявою про злочин.

До кримінальних проваджень за участю дітей будуть залучатися психологи

Залучення психолога відбувається за запитом для його участі у слідчих (розшукових) діях на досудовому розслідуванні або процесуальних діях під час судового розгляду дізнавачем, слідчим, прокурором, слідчим суддею або судом.

Запит опрацьовують працівники центрів з надання безоплатної правничої допомоги, зокрема визначають кандидатуру психолога, видають психологу доручення, забезпечують ознайомлення психолога зі змістом запиту, а також з положеннями ст. 378 КПКУ про кримінальну відповідальність за розголошення без дозволу даних досудового розслідування.

Після участі психолога у слідчих та процесуальних діях, психолог готує відповідний звіт. Участь психолога підтверджує дізнавач, слідчий, прокурор, суд, зокрема, шляхом проставляння відмітки у звіті психолога. Психолог здає звіт до центру з надання безоплатної правничої допомоги, який перевіряється на відповідність змісту запиту.

Підстави для скасування статусу

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Орган опіки та піклування може скасувати статус, якщо відомості у документах будуть недостовірні чи не підтвердяться обставини вчинення щодо дитини злочину.

Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.

Діти мають право на всі послуги системи безоплатної правничої допомоги, а саме:

  • захист;
  • здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, перед іншими  особами;
  • складення документів процесуального характеру.
  • У разі неправомірного скасування статусу, юристи можуть допомогти із зверненням до суду для оскарження такого рішення.

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