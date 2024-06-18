Страховий стаж: як докупити роки для пенсії, інфографіка

Хто саме має платити, яку суму та як це зробити.

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Щоб отримувати пенсію в Україні, необхідно мати достатню кількість страхового стажу. В іншому випадку стаж потрібно буде докупити, нагадує урядовий портал.

Для виходу на пенсію у 2024 році потрібно:

не менше ніж 31 року стажу — для виходу на пенсію у 61 рік;

не менше ніж 21 року стажу — для виходу на пенсію у 63 роки;

не менше ніж 15 років стажу — для виходу на пенсію 65 років.

При цьому варто пам’ятати, що згідно з пенсійною реформою необхідна для виходу на пенсію кількість стажу підвищуватиметься і у 2028 році становитиме 35 років.

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, можуть його докупити. Зробити добровільний пенсійний внесок можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду:

увійдіть до особистого кабінету Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпис" або онлайн-банкінгу;

оберіть розділ "Комунікація з ПФУ" —" Договір на добровільну участь";

внесіть персональні дані особи, на користь якої ви бажаєте зробити внески; дайте згоду на обробку даних та підтвердьте внесені дані;

підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати та сплатити";

сплатіть внески через Portmone або платіжні доручення.





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