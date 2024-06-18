У Києві стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова – ЗМІ

Як стало відомо, у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина.

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Як писала «Судово-юридична газета», у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. За інформацією правоохоронців, до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У ЗМІ повідомили, що стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Сайти «РБК-Україна» та «hromadske» з посиланням на власні джерела повідомили, що потерпілим є журналіст Айдос Садиков.

«Потерпілим виявився казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, який відомий своєю критикою влади Казахстану, повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах. У якому він стані, поки не уточнюється», - пише «hromadske».

У поліції уточнили, що жінка поранень не отримала.

Правоохоронці повідомили, що на місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

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