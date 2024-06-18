Практика судів
  1. В Україні

У Києві стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова – ЗМІ

15:04, 18 червня 2024
Як стало відомо, у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина.
У Києві стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова – ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. За інформацією правоохоронців, до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У ЗМІ повідомили, що стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Сайти «РБК-Україна» та «hromadske» з посиланням на власні джерела повідомили, що потерпілим є журналіст Айдос Садиков.

«Потерпілим виявився казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, який відомий своєю критикою влади Казахстану, повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах. У якому він стані, поки не уточнюється», - пише «hromadske».

У поліції уточнили, що жінка поранень не отримала.

Правоохоронці повідомили, що на місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»

В Україні сформують «клуб білого бізнесу», що буде користуватися низкою переваг.

Українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким українці отримають сертифікат на книжки у Дії на суму 908 грн – загалом на програму виділено в бюджеті 370 млн грн.

У Верховному Суді розповіли, чому неможливо повернутися до постанов Пленуму з роз’яснення питань судової практики

Завдання з забезпечення єдності судової практики наразі покладено на об’єднані палати касаційних судів та на Велику Палату Верховного Суду.

Стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК

Виправити дані онлайн без фізичного візиту до ТЦК наразі можна у двох випадках.

Дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня – Катерина Черногоренко

Після внесення даних ТЦК це зробить можливим коректне відображення в Резерв+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області