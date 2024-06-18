Практика судів
  1. В Україні

Четвертий саміт перших леді та джентльменів: коли відбудеться і яка головна тема

15:22, 18 червня 2024
Безпека дітей стане темою 4-го саміту перших леді та джентльменів, - повідомила перша леді України Олена Зеленська.
Четвертий саміт перших леді та джентльменів: коли відбудеться і яка головна тема
Фото: Офіс Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 вересня у Києві відбудеться Четвертий саміт перших леді та джентльменів. Його головною темою буде безпека дітей. Про це повідомила на пресконференції перша леді України Олена Зеленська.

Перша панель заходу буде присвячена дітям у збройних конфліктах. Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, із якими діти стикаються, зокрема, удома, у школі та в інтернеті.

Як стало відомо, на саміті вперше презентують результати масштабного соціологічного дослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели спеціально для заходу.

"Болюча тема для України, де рф щодня вбиває й калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів", – зазначила Олена Зеленська.

Зазначимо що саміт перших леді та джентльменів — це щорічна міжнародна подія, яку ініціювала Олена Зеленська 2021 року. Це глобальна платформа, що об'єднала перших леді та джентльменів для подолання викликів світового масштабу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, якщо ми говоримо про продовження боротьби за власне існування – народний депутат Роман Лозинський

Народний депутат Роман Лозинський не виключає, що призовний вік можуть зменшити ще раз, якщо триватиме повномасштабна війна.

Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта

Зокрема новий закон встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Податкова перетвориться для певних підприємців з фіскального контролера на доброзичливого account manager – Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»

В Україні сформують «клуб білого бізнесу», що буде користуватися низкою переваг.

Українці отримали право на купівлю книжок через Дію на суму 908 грн – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким українці отримають сертифікат на книжки у Дії на суму 908 грн – загалом на програму виділено в бюджеті 370 млн грн.

У Верховному Суді розповіли, чому неможливо повернутися до постанов Пленуму з роз’яснення питань судової практики

Завдання з забезпечення єдності судової практики наразі покладено на об’єднані палати касаційних судів та на Велику Палату Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області