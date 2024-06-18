Четвертий саміт перших леді та джентльменів: коли відбудеться і яка головна тема

Безпека дітей стане темою 4-го саміту перших леді та джентльменів, - повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Фото: Офіс Президента

12 вересня у Києві відбудеться Четвертий саміт перших леді та джентльменів. Його головною темою буде безпека дітей. Про це повідомила на пресконференції перша леді України Олена Зеленська.

Перша панель заходу буде присвячена дітям у збройних конфліктах. Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, із якими діти стикаються, зокрема, удома, у школі та в інтернеті.

Як стало відомо, на саміті вперше презентують результати масштабного соціологічного дослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели спеціально для заходу.

"Болюча тема для України, де рф щодня вбиває й калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів", – зазначила Олена Зеленська.

Зазначимо що саміт перших леді та джентльменів — це щорічна міжнародна подія, яку ініціювала Олена Зеленська 2021 року. Це глобальна платформа, що об'єднала перших леді та джентльменів для подолання викликів світового масштабу.

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