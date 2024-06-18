Над Запоріжжям піднялася «хмара-гриб» – в Укргідрометцентрі пояснили причини її появи

Таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря.

Джерело фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

У небі над Запоріжжям 17 червня утворилась «хмара-гриб» яку зафіксували на фото. Дане аномальне явище пов'язане із погодними умовами.

Як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі з посиланням на Запорізький обласний центр з гідрометеорології, це була купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus). Вона і мала вигляд «гриба».

Громадянам пояснюють, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплого слою повітря (інверсією). Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла.

«Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період», - зауважили фахівці.

Джерело фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

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