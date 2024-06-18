Рада зробила крок до скасування ПДВ і мита на ввіз деталей для машин розмінування

Парламент підтримав у першому читанні законопроекти про звільнення від оподаткування ПДВ та митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада 18 червня у першому читанні ухвалила зміни, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита на імпорт комплектуючих для виробництва та ремонту механізованих машин для розмінування.

Йдеться про законопроекти №11258, №11259, повідомив член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк.

«Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, будуть звільнені від оподаткування митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту складових. Йдеться про матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби, у тому числі машинокомплект, що ввозяться суб’єктами господарювання для використання у власній виробничій діяльності з виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування», – пояснив парламентар.

За його словами, основними завданнями законопроєктів є створення сприятливих умов для виробництва безпілотних машин механізованого розмінування, адже на сьогодні Україна є потенційно найбільш замінованою країною.

«Близько 174 тис. кв. км залишаються замінованими, і через триваючі бойові дії площа території мінного забруднення зростатиме швидше за обсяг розмінованих територій. Тому ці зміни мають на меті сприяти ефективнішому та швидшому процесу розмінування територій, забезпечуючи необхідне устаткування та матеріали без додаткових фінансових витрат на податки та мито», – наголосив депутат.

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