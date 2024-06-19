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Верховная Рада приняла ряд законопроектов, способствующих наполнению госбюджета и детенизации экономики

10:23, 19 июня 2024
В частности, в целом был одобрен законопроект №11084 о так называемом «клубе белого бизнеса».
Верховная Рада приняла ряд законопроектов, способствующих наполнению госбюджета и детенизации экономики
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Верховная Рада Украины приняла ряд законопроектов, способствующих наполнению государственного бюджета и детенизации украинской экономики. Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«В целом был одобрен законопроект №11084 о так называемом «клубе белого бизнеса». Теперь государство по простым и прозрачным внешним признакам будет видеть, какой бизнес действительно добросовестный, предоставит ему ряд преференций. Мы будем делать все возможное, чтобы такого бизнеса в Украине становилось все больше и больше, чтобы наша главная магистральная концепция детенизации реализовалась, а бизнес исходил из тени», - отметил парламентарий.

Он прокомментировал принятие во втором чтении законопроекта №10346, регулирующего рынки подакцизных товаров.

«Этот документ делает нормы по изготовлению табака, спирта, топлива и тому более жесткими. В частности, предусмотрена установка круглосуточного видеонаблюдения, круглосуточных постов на производстве табака. То есть проблемы с теневым рынком подакцизных товаров, более 30 лет существовавших в Украине, указанным законопроектом будут решены в полном объеме», - подчеркнул политик.

По его словам, этот документ позволит каждому потребителю получать легальный товар, с которого будут уплачены налоги.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы деньги шли в бюджет и, соответственно, на нашу армию. Сейчас мы делаем так, чтобы коррупционные схемы, весь черный бизнес, работающий на теневых потоках, был уничтожен. Вместо этого в нашем государстве будет нормальная цивилизованная экономика», – подчеркнул народный депутат.

Он также рассказал, что в первом чтении был принят законопроект №11238 о Национальном учреждении развития.

«Она будет финансировать проекты, связанные с релокированным бизнесом, ВПЛ, прифронтовыми территориями, восстановлением и т.д. Это аналог созданного в Германии после второй мировой войны банка KfW, который и стал одним из инструментов послевоенного восстановления страны. Нам очень нужен такой же инструмент, и мы не будем медлить с принятием в целом этого законопроекта», - отметил Гетманцев.

Он уточнил, что речь идет о создании уникального финансового учреждения, которое могло бы со смягченными нормативами НБУ осуществлять ту же деятельность, что и коммерческий банк, но при этом предоставляла рисковые кредиты.

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