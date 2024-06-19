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На втором Саммите будут рассматриваться все 10 пунктов Формулы мира, — отметили в Офисе Президента

09:33, 19 июня 2024
Перед вторым Саммитом мира все пункты украинской Формулы будут проговорены на уровне экспертов, министров, советников по нацбезопасности.
На втором Саммите будут рассматриваться все 10 пунктов Формулы мира, — отметили в Офисе Президента
Фото: president.gov.ua
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На втором Саммите мира будут рассмотрены все 10 пунктов Формулы мира. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона.

«Перед вторым Саммитом мира все пункты украинской Формулы будут проговорены на уровне экспертов, министров, советников по нацбезопасности.

Подготовлены подходящие дорожные карты. И уже на втором саммите все они будут обсуждаться и первые девять пунктов, а также пункт десятый.

Это фиксация результатов украинской победы и мира.

И этот пункт может появиться тогда, когда прошлись по первым девяти пунктам. Работа над ними не прекращалась. Мы взяли три пункта, чтобы показать возможность проведения такого саммита на высоком уровне», — пояснил Жовква.

Как стало известно ранее, следующий саммит мира возможен до президентских выборов в США в ноябре.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией являлась Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

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