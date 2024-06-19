На Харьковщине российская мина-«лепесток» взорвалась в руках 7-летнего мальчика

В Харьковской области 7-летний мальчик травмировался в результате взрыва части российской мины «Лепесткок». Инцидент произошел в селе Родичи 18 июня.
Ребенок время прогулки поднял с земли взорвавшийся неизвестный предмет. Установлено, что эта опасная находка – часть мины «Лепесток». Полиция отмечает, что ребенок не знал, какой предмет взял в руки.
7-летний мальчик в состоянии средней тяжести уже доставлен в больницу.
Российская мина «Лепесток» или ПФМ-1 является противопехотной миной. Она разработана для того, чтобы ранить конечности людей и исключать возможность передвижения пехоты противника.
Взрывная часть детонирует уже под тяжестью 5 килограммов. Использование этой мины запрещено Оттавской конвенцией о запрещении противопехотных мин.
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