На Харьковщине российская мина-«лепесток» взорвалась в руках 7-летнего мальчика

Ребенок нашел опасный предмет на земле во время прогулки.

Мина «Лепесток», иллюстративное фото

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В Харьковской области 7-летний мальчик травмировался в результате взрыва части российской мины «Лепесткок». Инцидент произошел в селе Родичи 18 июня.

Ребенок время прогулки поднял с земли взорвавшийся неизвестный предмет. Установлено, что эта опасная находка – часть мины «Лепесток». Полиция отмечает, что ребенок не знал, какой предмет взял в руки.

7-летний мальчик в состоянии средней тяжести уже доставлен в больницу.

Российская мина «Лепесток» или ПФМ-1 является противопехотной миной. Она разработана для того, чтобы ранить конечности людей и исключать возможность передвижения пехоты противника.

Взрывная часть детонирует уже под тяжестью 5 килограммов. Использование этой мины запрещено Оттавской конвенцией о запрещении противопехотных мин.

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