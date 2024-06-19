На Харківщині російська міна-«пелюстка» вибухнула в руках 7-річного хлопчика

Дитина знайшла небезпечний предмет на землі під час прогулянки.

Міна «Пелюстка», ілюстративне фото

У Харківській області 7-річний хлопчик травмувався внаслідок вибуху частини російської міни «Пелюстки». Інцидент стався у селі Родичі 18 червня.

Дитина час прогулянки підняла з землі невідомий предмет, який вибухнув. Встановлено, що ця небезпечна знахідка – частина міни «Пелюсток». Поліція зазначає, що дитина не знала, який предмет взяла до рук.

7-річний хлопчик у стані середньої важкості уже доставлений в лікарню.

Російська міна «Пелюстка» чи ПФМ-1 – є протипіхотною міною. Вона розроблена для того, щоб ранити кінцівки людей і унеможливлювати пересування піхоти противника.

Вибухова частина детонує уже під вагою 5 кілограмів. Використання цієї міни заборонено Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін.

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