19 червня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні відзначається День фермера.

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У середу, 19 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

19 червня в Україні відзначають День фермера.

У світі - Міжнародний день прогулянки, Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день альбатроса.

В США - День емансипації (День свободи).

Щорічно 19 червня Україна відзначає професійне свято – День фермера. Подію започаткував президент Володимир Зеленський 18 червня 2020 року. Дата святкування вибрана у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Фермери займаються веденням сільського господарства (виробляють, переробляють та реалізують продукт) на орендованій чи власній земельній ділянці, власними силами або з допомогою найманих працівників.

Метою Дня фермера є привернення уваги українського суспільства до важливості фермерства для процвітання сільського господарства, а отже, для продовольчої безпеки України; подяка фермерам за їхню старанну працю на благо держави; розвиток фермерського господарства.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні віряни, які перейшли на новий календар ПЦУ, 19 червня відзначають день пам'яті апостола Іуди, брата Господнього.

Він також відомий як Тадей або Левій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Пам’ятні події 19 червня:

240 до н. е. – Грецький учений Ератосфен Кіренський (на зображенні) уперше обчислив радіус Землі.

325 – Прийнятий Нікейський символ віри.

1205 – Битва під Завихостом.

1819 – До Ліверпуля прибула «Саванна» – перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 – З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок – статую Свободи.

1948 – Підписано Женевську конвенцію «Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках».

1953 – Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.

1968 – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 – Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

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