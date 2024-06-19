Практика судів
  1. У світі

Китайські компанії продовжують постачати росії компоненти для військового обладнання, — Білий дім

09:18, 19 червня 2024
За словами радника Білого дому Джона Кірбі, йдеться про постачання мікроелектроніки.
Китайські компанії продовжують постачати росії компоненти для військового обладнання, — Білий дім
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайські компанії продовжують постачати до рф продукцію для посилення її військових можливостей. Зокрема, мікроелектроніки. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Вони продовжують постачати компоненти для військового обладнання та систем озброєння», — наголосив представник адміністрації президента США.

За його словами, йдеться про постачання мікроелектроніки.

У Білому домі кажуть, що таким чином Китай допомагає врятувати від розвалу російську оборонно-промислову базу.

Джон Кірбі зауважує, що Вашингтон висловив КНР своє занепокоєння. За його словами, обмеження можливостей рф виробляти зброю залишається одним з основних питань, над якими працюють США.

«Ми багато зробили, щоби притягти путіна до відповідальності. Це означає, що деякі з китайських компаній покарано за підтримку, яку вони надають російській оборонно-промисловій базі»,— пояснив Кірбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін доручив МВС координувати експериментальний проект щодо формування переліку громадян, персональні дані яких внесуть до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг»

Однак і за чинним законом про Реєстр «Оберіг» передбачено, що для формування бази даних Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова служба та ДМС подають дані стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Кабмін призначив Олега Немчінова головою Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян

Головою консультативно-дорадчого органу Кабміну, який буде займатися питаннями організації призову військовозобов’язаних, призначено міністра Кабміну Олега Немчінова.

Конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС: 161 кандидат отримав допуск

Судді Вищого антикорупційного суду будуть змагатися за посади суддів АП ВАКС між собою, а на місця суддів ВАКС претендують їх помічники.

В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти

Ірина Мудра зазначила, що у Комітеті Верховної Ради з питань освіти вже підготовлено низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги

Уряд закріпив право на одержання одноразової грошової допомоги для жінок, які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України