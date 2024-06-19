Китайські компанії продовжують постачати росії компоненти для військового обладнання, — Білий дім

За словами радника Білого дому Джона Кірбі, йдеться про постачання мікроелектроніки.

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Китайські компанії продовжують постачати до рф продукцію для посилення її військових можливостей. Зокрема, мікроелектроніки. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Вони продовжують постачати компоненти для військового обладнання та систем озброєння», — наголосив представник адміністрації президента США.

За його словами, йдеться про постачання мікроелектроніки.

У Білому домі кажуть, що таким чином Китай допомагає врятувати від розвалу російську оборонно-промислову базу.

Джон Кірбі зауважує, що Вашингтон висловив КНР своє занепокоєння. За його словами, обмеження можливостей рф виробляти зброю залишається одним з основних питань, над якими працюють США.

«Ми багато зробили, щоби притягти путіна до відповідальності. Це означає, що деякі з китайських компаній покарано за підтримку, яку вони надають російській оборонно-промисловій базі»,— пояснив Кірбі.

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