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Китайские компании продолжают поставлять рф компоненты для военного оборудования, — Белый дом

09:18, 19 июня 2024
По словам советника Белого дома Джона Кирби, речь идет о поставках микроэлектроники.
Китайские компании продолжают поставлять рф компоненты для военного оборудования, — Белый дом
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Китайские компании продолжают поставлять в рф продукцию для усиления ее военных возможностей. В частности, микроэлектроники. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает «Укринформ».

«Они продолжают поставлять компоненты для военного оборудования и систем вооружения», - подчеркнул представитель администрации президента США.

По его словам, речь идет о поставках микроэлектроники.

В Белом доме говорят, что таким образом Китай помогает спасти от развала российскую оборонно-промышленную базу.

Джон Кирби отмечает, что Вашингтон выразил КНР свою обеспокоенность. По его словам, ограничение возможностей рф производить оружие остается одним из основных вопросов, над которыми работают США.

«Мы многое сделали, чтобы привлечь путина к ответственности. Это означает, что некоторые китайские компании наказаны за поддержку, которую они оказывают российской оборонно-промышленной базе», — пояснил Кирби.

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