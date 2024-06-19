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19 июня: какой сегодня праздник и главные события

09:40, 19 июня 2024
В Украине отмечают День фермера.
19 июня: какой сегодня праздник и главные события
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В среду, 19 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

19 июня в Украине отмечают День фермера.

В мире – Международный день прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Всемирный день альбатроса.

В США – День эмансипации (День свободы).

Ежегодно 19 июня Украина отмечает профессиональный праздник – День фермера. Событие открыл президент Владимир Зеленский 18 июня 2020 года. Дата празднования выбрана в связи с тем, что 19 июня 2003 г. был принят закон «О фермерском хозяйстве».

Фермеры занимаются ведением сельского хозяйства (производят, перерабатывают и реализуют продукт) на арендованном или собственном земельном участке, сами по себе или с помощью наемных работников.

Целью Дня фермера является привлечение внимания украинского общества к важности фермерства для процветания сельского хозяйства и, следовательно, для продовольственной безопасности Украины; благодарность фермерам за их усердный труд на благо государства; развитие фермерского хозяйства.

Какой сегодня церковный праздник:

Православные верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, 19 июня отмечают день памяти апостола Иуды, брата Господня.

Он также известен как Фаддей или Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Памятные события 19 июня:

240 до н. э. – Греческий ученый Эратосфен Киренский (на изображении) впервые вычислил радиус Земли.

325 – Принят Никейский символ веры.

1205 – Битва под Завихостом.

1819 – В Ливерпуль прибыла «Саванна» – первый пароход, пересекший Атлантический океан.

1885 – Из Французской республики в Нью-Йорк доставлен подарок – статую Свободы.

1948 – Подписана Женевская конвенция «О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах».

1953 – Американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнены из-за содействия советской разведке.

1968 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия.

1996 – Украина и Кыргызстан подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

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