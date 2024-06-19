На другому Саміті розглядатимуться всі 10 пунктів Формули миру, — наголосили в Офісі Президента

Перед другим Самітом миру всі пункти української Формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з нацбезпеки.

Фото: president.gov.ua

На другому Саміті миру розглядатимуться всі 10 пунктів Формули миру. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

«Перед другим Самітом миру всі пункти української Формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з нацбезпеки.

Підготовлені відповідні дорожні карти. І вже на другому саміті всі вони будуть обговорюватися — і перші дев'ять пунктів, а також пункт десятий.

Це власне фіксація результатів української перемоги та миру.

І цей пункт може з'явитися тоді, коли пройшлися по першим дев'яти пунктах. Робота над ними не припинялась. Ми взяли три пункти для того, щоб показати можливість проведення такого саміту на високому рівні», — пояснив Жовква.

Як стало відомо раніше, наступний Саміт миру можливий до президентських виборів у США в листопаді.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією була Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

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