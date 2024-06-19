Практика судів
  1. В Україні

На другому Саміті розглядатимуться всі 10 пунктів Формули миру, — наголосили в Офісі Президента

09:33, 19 червня 2024
Перед другим Самітом миру всі пункти української Формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з нацбезпеки.
На другому Саміті розглядатимуться всі 10 пунктів Формули миру, — наголосили в Офісі Президента
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На другому Саміті миру розглядатимуться всі 10 пунктів Формули миру. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

«Перед другим Самітом миру всі пункти української Формули будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з нацбезпеки.

Підготовлені відповідні дорожні карти. І вже на другому саміті всі вони будуть обговорюватися — і перші дев'ять пунктів, а також пункт десятий.

Це власне фіксація результатів української перемоги та миру.

І цей пункт може з'явитися тоді, коли пройшлися по першим дев'яти пунктах. Робота над ними не припинялась. Ми взяли три пункти для того, щоб показати можливість проведення такого саміту на високому рівні», — пояснив Жовква.

Як стало відомо раніше, наступний Саміт миру можливий до президентських виборів у США в листопаді.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією була Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін доручив МВС координувати експериментальний проект щодо формування переліку громадян, персональні дані яких внесуть до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг»

Однак і за чинним законом про Реєстр «Оберіг» передбачено, що для формування бази даних Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова служба та ДМС подають дані стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Кабмін призначив Олега Немчінова головою Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян

Головою консультативно-дорадчого органу Кабміну, який буде займатися питаннями організації призову військовозобов’язаних, призначено міністра Кабміну Олега Немчінова.

Конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС: 161 кандидат отримав допуск

Судді Вищого антикорупційного суду будуть змагатися за посади суддів АП ВАКС між собою, а на місця суддів ВАКС претендують їх помічники.

В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти

Ірина Мудра зазначила, що у Комітеті Верховної Ради з питань освіти вже підготовлено низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги

Уряд закріпив право на одержання одноразової грошової допомоги для жінок, які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України