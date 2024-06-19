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Евро-2024: известны результаты всех матчей первого тура

11:15, 19 июня 2024
18 июня завершился первый тур Евро-2024.
Евро-2024: известны результаты всех матчей первого тура
Фото: УЕФА
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В Германии прошли все матчи первого тура чемпионата Европы-2024 по футболу.

Первую игру на Евро-2024 провела и сборная Украины. Ее матч против Румынии закончился разгромным поражением 0:3.

Результаты всех матчей первого тура Евро-2024:

Группа А

Германия - Шотландия 5:1

Венгрия - Швейцария 1:3

Группа В

Испания - Хорватия 3:0

Италия - Албания 2:1

Группа С

Словения - Дания 1:1

Сербия - Англия 0:1

Группа D

Польша - Нидерланды 1:2

Австрия - Франция 0:1

Группа Е

Румыния - Украина 3:0

Бельгия - Словакия 0:1

Группа F

Турция - Грузия 3:1

Португалия - Чехия 2:1

Матчи 2-го тура Евро-2024 состоятся 19-22 июня.

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