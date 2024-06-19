Евро-2024: известны результаты всех матчей первого тура

В Германии прошли все матчи первого тура чемпионата Европы-2024 по футболу.
Первую игру на Евро-2024 провела и сборная Украины. Ее матч против Румынии закончился разгромным поражением 0:3.
Результаты всех матчей первого тура Евро-2024:
Группа А
Германия - Шотландия 5:1
Венгрия - Швейцария 1:3
Группа В
Испания - Хорватия 3:0
Италия - Албания 2:1
Группа С
Словения - Дания 1:1
Сербия - Англия 0:1
Группа D
Польша - Нидерланды 1:2
Австрия - Франция 0:1
Группа Е
Румыния - Украина 3:0
Бельгия - Словакия 0:1
Группа F
Турция - Грузия 3:1
Португалия - Чехия 2:1
Матчи 2-го тура Евро-2024 состоятся 19-22 июня.
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