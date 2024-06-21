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21 червня: яке сьогодні свято та головні події

08:44, 21 червня 2024
21 червня в Україні відзначають День працівника служби контролю за регульованими цінами.
21 червня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: cherk-consumer.gov.ua
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21 червня світ відзначає цілу низку міжнародних свят: Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день селфі, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день рукостискання, Міжнародний день скейтбордингу та День денного світла.

В Україні сьогодні також відзначають День працівника служби контролю за регульованими цінами.

Православна церква цього дня вшановує пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського. За старим стилем святкують день великомученика Федора Стратилата, який вважається покровителем солдатів. У цей день близькі та друзі військових можуть читати молитви за воїнів України, а дружини мають нагоду помолитися Богородиці за своїх чоловіків-захисників.

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