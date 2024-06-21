21 июня: какой сегодня праздник и главные события

21 июня в Украине отмечают День работника службы контроля за регулируемыми ценами.

Источник фото: cherk-consumer.gov.ua

21 июня мир отмечает целый ряд международных праздников: Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Всемирный день гуманизма, Всемирный день селфи, Всемирный день жирафа, Всемирный день рукопожатия, Международный день скейтбординга и День дневного света.

В Украине сегодня также отмечают День работника службы контроля за регулируемыми ценами.

Православная церковь в этот день чтит память святого мученика Юлиана Тарсийского. По старому стилю празднуют день великомученика Федора Стратилата, который считается покровителем солдат. В этот день близкие и друзья военных могут читать молитвы за воинов Украины, а жены имеют возможность помолиться Богородице за своих мужей-защитников.

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