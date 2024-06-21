Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку россии в войне против Украины

Япония наложила торговые ограничения на компании из Китая, Казахстана и Индии за поддержку россии.

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Япония ввела санкции против ряда иностранных компаний за их поддержку российского вторжения в Украину, в частности, впервые наложив торговые ограничения на китайских производителей микроэлектроники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

В санкционный список вошли гонконгская компания Asia Pacific Links, которая поставляет микрочипы для российских дронов, и китайская Yilufa Electronics Limited.

Также торговые ограничения введены против фирм-поставщиков российского военно-промышленного комплекса из Казахстана, Узбекистана и Индии.

Новые санкции соответствуют аналогичным мерам, введенным другими странами, и запрещают японским компаниям вести бизнес с предприятиями, указанными в списке.

США неоднократно заявляли, что Китай поддерживает войну россии в Украине, оказывая значительную помощь российскому военно-промышленному комплексу путем поставки критически необходимых деталей для производства оружия. Так, накануне в Белом доме заявили, что китайские компании продолжают поставлять в рф продукцию для усиления ее военных возможностей, в частности, микроэлектроники.

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