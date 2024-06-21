Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку росії у війні проти України

Японія наклала торговельні обмеження на компанії з Китаю, Казахстану та Індії за підтримку росії.

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Японія запровадила санкції проти низки іноземних компаній за їх підтримку російського вторгнення в Україну, зокрема, вперше наклавши торговельні обмеження на китайських виробників мікроелектроніки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

До санкційного списку увійшли гонконзька компанія Asia Pacific Links, яка постачає мікрочипи для російських дронів, та китайська Yilufa Electronics Limited.

Також торговельні обмеження запроваджено проти фірм-постачальників російського військово-промислового комплексу з Казахстану, Узбекистану та Індії.

Нові санкції відповідають аналогічним заходам, введеним іншими країнами, і забороняють японським компаніям вести бізнес із підприємствами, зазначеними у списку.

США неодноразово заявляли, що Китай підтримує війну росії в Україні, надаючи значну допомогу російському військово-промисловому комплексу шляхом постачання критично необхідних деталей для виробництва зброї. Так, напередодні в Білому домі заявили, що китайські компанії продовжують постачати до рф продукцію для посилення її військових можливостей, зокрема, мікроелектроніки.

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