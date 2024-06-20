На територію Польщі залетіла російська повітряна куля, за нею стежать радіолокаційні станції

Повітряна куля з калінінградської області рф залетіла у повітряний простір Польщі.

У четвер, 20 червня, російська повітряна куля залетіла у небо Польщі. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Повітряна куля зірвалася з троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби рф», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.

«Об'єкт рухається курсом, який вказує на те, що він покине повітряний простір Польщі через кілька годин», - додали у командуванні.

Військові також наголосили, що повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а командування постійно контролює розвиток ситуації.

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