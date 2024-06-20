Інформація закрита, — очільник МВС Ігор Клименко про кількість військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон

Міністр зазначив, що дані, які наразі закриті, не відображають реальний стан справ.

Фото: УП

Інформація про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку в період від початку повномасштабного вторгнення закрита. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Клименко уточнив, що має відповідну інформацію, але вона не розголошується.

«Я її не скажу (статистику втікачів – ред.), тому що ці цифри на сьогоднішні закриті й вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 15-20 чи навіть за 10 кілометрів від кордону, ми також в ці цифри рахуємо», — наголосив очільник МВС.

Ігор Клименко також зазначив, що щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку держав Євросоюзу, зокрема через ліси і річку Тису.

«Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. І це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян», — зазначив міністр.

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