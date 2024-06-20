Информация закрыта, — глава МВД Игорь Клименко о количестве военнообязанных, пытавшихся бежать за границу

Министр отметил, что данные, которые сейчас закрыты, не отражают реального положения дел.

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Информация об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабного вторжения закрыта. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью «Радио Свобода».

Клименко уточнил, что располагает соответствующей информацией, но она не разглашается.

«Я ее не скажу (статистику беглецов – ред.), потому что эти цифры на сегодняшние закрыты и они не отражают реальное положение дел, потому что тех людей, которых мы задерживаем в 15-20 или даже в 10 километрах от границы, мы также в эти цифры считаем», — подчеркнул глава МВД.

Игорь Клименко также отметил, что ежедневно пограничники задерживают десятки людей, пытающихся незаконно пересечь украинскую границу в направлении государств Евросоюза, в том числе через леса и реку Тису.

«Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5-10 километрах от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например Тису, или пройти лес, или пройти через горы. Мы говорим и о тех людях, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И это достаточно большой процент, около 15% таких наших граждан», — отметил министр.

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