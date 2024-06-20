Депутат Ужгородского горсовета задержан на взятке за помощь в получении отсрочки от мобилизации

По данным следствия, за взятку чиновник обещал помощь в получении решения, подтверждающего факт ухода за близким родственником.

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Депутат Ужгородского горсовета задержан на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, за взятку чиновник обещал гражданам помощь в быстром и беспрепятственном получении решения, подтверждающего факт ухода за близким родственником.

Это позволяло не только получать ежемесячную денежную компенсацию, но и претендовать на оформление отсрочки от военной службы, указали в ОГП.

Депутат был задержан после получения 1000 долларов за готовый документ.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины.

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