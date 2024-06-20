Депутат Ужгородского горсовета задержан на взятке за помощь в получении отсрочки от мобилизации

Депутат Ужгородского горсовета задержан на взятке за помощь в получении отсрочки от военной службы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, за взятку чиновник обещал гражданам помощь в быстром и беспрепятственном получении решения, подтверждающего факт ухода за близким родственником.
Это позволяло не только получать ежемесячную денежную компенсацию, но и претендовать на оформление отсрочки от военной службы, указали в ОГП.
Депутат был задержан после получения 1000 долларов за готовый документ.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины.
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