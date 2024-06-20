В Instagram теперь можно проводить трансляции только для «близких друзей»: что известно о новой функции

Новая функция будет работать по всему миру.

Популярная социальная сеть Instagram, принадлежащая корпорации Meta, запустила новую функцию. Об этом сообщает издание The Verge.

Так, пользователи Instagram смогут проводить онлайн-трансляции только для списка близких друзей. В то же время к прямому эфиру смогут присоединиться к трем другим аккаунтам и вести трансляцию вместе с организовавшим его пользователем.

Новая функция будет работать по всему миру.

Ранее уведомление о начале прямой трансляции и возможность присоединиться к ней имели все пользователи соцсети, если аккаунт был публичным. К эфирам владельцев частных аккаунтов, в свою очередь, могли присоединиться все подписчики.

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