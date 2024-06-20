В Instagram тепер можна проводити трансляції лише для «близьких друзів»: що відомо про нову функцію

Нова функція працюватиме по всьому світу.

Популярна соціальна мережа Instagram, яка належить корпорації Meta, запустила нову функцію. Про це повідомляє видання The Verge.

Так, користувачі Instagram зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку «близьких друзів». Водночас до прямого ефіру зможуть приєднатися до трьох інших акаунтів і вести трансляцію разом з користувачем, який його організував.

Нова функція працюватиме по всьому світу.

Раніше сповіщення про початок прямої трансляції та можливість приєднатися до неї мали усі користувачі соцмережі, якщо акаунт був публічним. До ефірів власників приватних акаунтів, своєю чергою, могли доєднатися усі підписники.

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