Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від мобілізації

За даними слідства, за хабар посадовець обіцяв допомогу в одержанні рішення, яке підтверджує факт догляду за близьким родичем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, за хабар посадовець обіцяв громадянам допомогу у швидкому та безперешкодному одержанні рішення, яке підтверджує факт догляду за близьким родичем.

Це давало можливість не лише отримувати щомісячну грошову компенсацію, а й претендувати на оформлення відстрочки від військової служби, вказали в ОГП.

Депутата затримали після отримання 1000 доларів за готовий документ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 368 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.