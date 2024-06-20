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На территорию Польши залетел русский воздушный шар, за ним следят радиолокационные станции

21:50, 20 июня 2024
Воздушный шар из калининградской области рф залетел в воздушное пространство Польши.
На территорию Польши залетел русский воздушный шар, за ним следят радиолокационные станции
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В четверг, 20 июня, российский воздушный шар залетел в небо Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

«Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы рф», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полетом воздушного шара, который двигается в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, беспрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

«Объект движется курсом, указывающим на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов», - добавили в командовании.

Военные также подчеркнули, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, а командование постоянно контролирует развитие ситуации.

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