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Украина – Словакия: где смотреть матч Евро-2024

09:01, 21 июня 2024
Для национальной команды Украины матч против Словакии станет решающим.
Украина – Словакия: где смотреть матч Евро-2024
Источник фото: Getty Images
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Национальная команда Украины сыграет со сборной Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Матч состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени на стадионе Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе.

Телетрансляция будет доступна на платформе MEGOGO и региональных каналах Общественного.

Напомним, сборная Украины неудачно начала турнир, ее поединок против Румынии закончился разгромным поражением 0:3.

В то же время, Словакия стала сенсацией первого тура, победив одного из фаворитов группы E - Бельгию - со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Шранца.

Матч против Словакии станет решающим для украинской команды в борьбе за выход из группы, и болельщики надеются на успешный результат.

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