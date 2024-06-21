Практика судів
  1. В Україні

Нелегальний бізнес підлітків: на Тисі із човнами неповнолітні чекали на «клієнтів» для перетину кордону

10:31, 21 червня 2024
Прикордонники на Закарпатті зупинили автомобіль із нелегальними мігрантами, кожен з яких заплатив від 8 до 11 тисяч доларів.
Нелегальний бізнес підлітків: на Тисі із човнами неповнолітні чекали на «клієнтів» для перетину кордону
Джерело фото: DPSUkraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті прикордонники зупинили автомобіль, в якому, крім водія, перебувало вісім пасажирів. З'ясувалося, що чоловіки скористалися послугами переправників і заплатили по 8-11 тисяч доларів кожен, розраховуючи потрапити до Угорщини. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Однак це не вся історія: на березі річки Тиса на мігрантів чекали троє підлітків з гумовим човном. Неповнолітні зізналися, що їхнім завданням було передати плавзасіб «клієнтам» і показати місце для перетину кордону.

Затриманих чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності, а справи передано до суду. Правоохоронці наразі вивчають деталі схеми і встановлюють коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив, за яких умов цивільні дружини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу

Уряд оприлюднив новий порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності або військовослужбовців.

Кабмін зобов’язав доглядачів за хворою дружиною, дитиною і власними батьками підтверджувати те, чого немає в законі про мобілізацію

Хоча законодавець у законі про мобілізацію розділив доглядачів на кілька категорій, визначивши кожній умови для отримання відстрочки, Уряд вирішив об’єднати всіх «під один гребінець» і змусити документально доводити доглядачів за хворою дружиною чи дитиною те, чого немає у законі.

Антикорупційний комітет Верховної Ради вирішив прийти до НАБУ і провести там виїзне засідання

Комітет Верховної Ради, очолюваний Анастасією Радіною, вирішив провести засідання за участі керівництва НАБУ на виїзді у приміщенні НАБУ, оскільки директор НАБУ Семен Кривонос не прийшов на комітет.

Члени ВККС не змогли обрати голову Комісії – відбудуться нові вибори

За підсумками двох турів Руслан Сидорович та Андрій Пасічник не змогли отримати більшості голосів членів ВККС.

Члени ВККС з першої спроби не змогли обрати голову Комісії: що відомо

Руслан Сидорович та Андрій Пасічник поки що не змогли отримати більшість голосів членів ВККС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова