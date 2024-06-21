Нелегальний бізнес підлітків: на Тисі із човнами неповнолітні чекали на «клієнтів» для перетину кордону

Прикордонники на Закарпатті зупинили автомобіль із нелегальними мігрантами, кожен з яких заплатив від 8 до 11 тисяч доларів.

Джерело фото: DPSUkraine

На Закарпатті прикордонники зупинили автомобіль, в якому, крім водія, перебувало вісім пасажирів. З'ясувалося, що чоловіки скористалися послугами переправників і заплатили по 8-11 тисяч доларів кожен, розраховуючи потрапити до Угорщини. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Однак це не вся історія: на березі річки Тиса на мігрантів чекали троє підлітків з гумовим човном. Неповнолітні зізналися, що їхнім завданням було передати плавзасіб «клієнтам» і показати місце для перетину кордону.

Затриманих чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності, а справи передано до суду. Правоохоронці наразі вивчають деталі схеми і встановлюють коло осіб, причетних до цього правопорушення.

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