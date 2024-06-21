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Instagram запускає приватні трансляції

21:45, 21 червня 2024
Користувачі Instagram зможуть проводити прямі трансляції, доступні лише для близьких друзів.
Instagram запускає приватні трансляції
Джерело фото: Business Insider
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Instagram надав своїм користувачам можливість вести прямі трансляції для обраної групи людей, а не для всіх підписників. Про це повідомляє The Verge.

Відтепер користувачі можуть проводити трансляції лише для списку «Близьких друзів». До прямого ефіру можуть приєднатися до трьох інших акаунтів і вести трансляцію разом з організатором. Нова функція вже почала розгортатися по всьому світу.

Раніше будь-хто міг приєднатися до трансляції, якщо її вели на публічному акаунті, а на закритому акаунті трансляцію могли дивитися всі підписники. Прямі ефіри залишаються популярною функцією для блогерів і знаменитостей, які спілкуються зі своїми шанувальниками.

Instagram зазначає, що нову функцію можна використовувати для обміну думками, показу мемів, спільного виконання домашніх завдань або просто для спілкування.

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