Двух китов-белух из-за обстрелов эвакуировали из харьковского дельфинария в Испанию

Харьковские белухи Пломбир и Миранда нашли новый дом в Валенсии.

Источник фото: BILD

Из-за усиления российских обстрелов из харьковского дельфинария «Немо» двух китов-белух эвакуировали в океанариум в Валенсии, Испания. Об этом сообщает New York Times.

Два кита - 14-летний Пломбир и 15-летняя Миранда - жили в Харьковском городском дельфинарии "Немо". Из-за интенсивных обстрелов, которые недавно усилились, было принято решение об их эвакуации. В частности, один из снарядов упал рядом с дельфинарием, как отмечает Bild.

Разрушение энергетической инфраструктуры в Харькове затрудняло поддержание нужной температуры воды в аквариуме, поскольку дельфинарий вынужден был использовать генератор. Кроме того, из-за недостатка свежей рыбы рацион китов был сокращен вдвое, и смотрители даже рассматривали возможность кормления их рыбой, выброшенной из ресторанов и рынков.

В связи с этими проблемами, дельфинарий принял решение переместить Пломбира и Миранду в Валенсию. Киты преодолели более 3 тысяч километров за 36 часов. К их эвакуации присоединились специалисты из Океанографического парка Валенсии, океанариума Джорджии в Атланте и парка SeaWorld в Орландо.

После изнурительного путешествия пара благополучно прибыла в океанариум в Валенсии, где за их состоянием внимательно следят специалисты. После адаптационного периода они присоединятся к местным китам - Юльке и Килу.

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