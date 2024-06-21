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Столичный предприниматель присвоил 6,8 млн гривен при поставке ноутбуков для военных

13:21, 21 июня 2024
6,8 млн гривен были включены в договор, будто это расходы за лицензионные ключи к операционным системам.
Столичный предприниматель присвоил 6,8 млн гривен при поставке ноутбуков для военных
Источник фото: UA.KyivPolice
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Полиция Киева разоблачила предпринимателя, который завладел более 6,8 миллионов гривен государственных средств при поставке ноутбуков для военных по завышенной цене. Об этом сообщила полиция Киева.

Одна из столичных воинских частей заключила договор с компанией на закупку 1300 ноутбуков. Директор компании завысил цену на гаджеты, оправдывая это установкой операционной системы, которая фактически не была установлена.

В ходе досудебного расследования было установлено, что соглашение на закупку ноутбуков было заключено на сумму более 38 миллионов гривен, из которых 6,8 миллионов гривен были незаконно включены в договор как расходы на фиктивные лицензионные ключи к операционным системам.

35-летний злоумышленник получил указанные средства на свой счет, после чего перевел их в иностранную валюту и вывел за границу.

Следователи объявили фигуранту подозрение по части 5 статьи 191 УК - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и в условиях военного положения, а также по части 1 статьи 209 УК - распоряжение имуществом, добытым преступным путем, и осуществление финансовых операций с таким имуществом. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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