Кто выдает справку о медосмотре школьникам – что стоит знать родителям

В НСЗУ напомнили важную информацию о медосмотре, которую следует знать всем родителям.

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В 2023 году Министерство здравоохранения утвердило единый Порядок проведения медицинского осмотра детей и других лиц для зачисления их в учебное заведение, детское учреждение оздоровления и отдыха.

Как объясняют в Нацслужбе здоровья Украины, медицинские осмотры проводятся в учреждениях здравоохранения по месту медицинского обслуживания пациентов – то есть у семейных врачей или педиатров.

Перед прохождением медицинского осмотра пациент, родители или другие законные представители пациента дают информированное согласие на проведение медицинского осмотра.

Все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача.

На основе проведенных обследований семейный врач формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья и дает соответствующие рекомендации.

В НСЗУ отмечают, что результаты проведенного медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение являются действительными в течение года с даты его прохождения.

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