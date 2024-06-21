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В Украину пытались незаконно провезти более 21 тонны стекла из Ирана

12:19, 21 июня 2024
Таможенники остановили незаконный ввоз иранского стекла на пункте пропуска Орловка.
В Украину пытались незаконно провезти более 21 тонны стекла из Ирана
Источник фото: UkraineCustoms
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Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза более 21 тонны иранского неармированного стекла через пункт пропуска Орловка. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным таможенников, грузовик с неармированным стеклом для изготовления оконных конструкций прибыл на пароме в указанный пункт пропуска. В документах на таможенное оформление отмечалось, что товар произведен и отправлен из Турции. Однако во время таможенного досмотра был обнаружен дополнительный пакет товаросопроводительных документов, которые свидетельствовали об иранском происхождении стекла.

Таможенники обнаружили соответствующую маркировку на товаре, что подтверждало его иранское происхождение. Согласно результатам анализа документов, стекло было загружено и отправлено из Ирана.

В связи с предоставлением в таможню документов с заведомо ложными сведениями, был составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Более 21 тонны неармированного стекла временно изъято до завершения рассмотрения дела.

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