З 13:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим – Укренерго

21 червня заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

Джерело фото: Sven Brandsma / Unsplash

В Укренерго повідомили, що у п'ятницю, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим.

Як зазначили в Укренерго, інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, можна переглянути на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

Раніше у ДТЕК пояснили, що екстрені або стабілізаційні відключення світла відбуваються, як тільки з’являється дефіцит електроенергії. Однак, громадяни можуть зменшити їхню кількість і тривалість.

Найперший крок до цього – енергоефективне споживання протягом всієї доби. Найбільш енерговитратні прилади – перелік тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.