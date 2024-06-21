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Клименко предупредил, что демобилизация может ослабить обороноспособность Украины

11:25, 21 июня 2024
Министр внутренних дел заявил о рисках демобилизации, поскольку опытные военные необходимы на фронте.
Клименко предупредил, что демобилизация может ослабить обороноспособность Украины
Фото: УП
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предупредил о возможных последствиях демобилизации опытных военнослужащих в условиях войны, которая продолжается на востоке страны. Об этом он заявил в своем интервью для Радио Свобода.

Клименко подчеркнул, что разговаривал с командирами, которые находятся непосредственно на линии огня, и они подтвердили, что демобилизация военных, которые уже отслужили два года, может привести к ослаблению обороноспособности украинских военных подразделений.

«Если мы демобилизуем тех людей, которые отслужили два года, у нас просядет фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов. Возможно, это вопрос, который, пожалуй, стоит задать военным, но у военных, я думаю, такое же мнение. Мы не имеем права валить фронт», - пояснил министр.

Он также отметил, что мобилизованные лица, которые сейчас проходят обучение на полигонах, приобретут опыт в течение нескольких месяцев, что позволит им эффективно выполнять военные обязанности.

По словам Клименко, вопрос демобилизации требует согласования с военным командованием, поскольку ситуация на фронте и в стране в целом требует удержания обороноспособности на высоком уровне.

«Во-первых, вопрос к военным, в первую очередь и к военному командованию, которые планируют операции. А во-вторых, как мы можем планировать, сколько будет война? Поэтому мы должны уже сейчас готовить новое пополнение, что мы и делаем на сегодняшний день. Никто не знал, что война затянется на третий год. Надо спросить и у командиров на фронте и у личного состава на фронте и у военного командования, как они это себе видят. Конечно, мы советуемся, мы это обсуждаем, но надо реально называть реальные цифры потребностей в мобилизации. Генеральный штаб знает эти потребности, он абсолютно четко планирует все операции, которые происходят на фронте - или оборонительные или наступательные», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, следует напомнить, что Президент США Джо Байден в начале полномасштабного вторжения, 1 марта 2022 года, заявил, что «мы понимаем, что украинцы будут бороться неделями и месяцами».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект о демобилизации могут представить до октября 2024 года.

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