Экс-начальника внутренней безопасности СБУ подозревают в подделке документов для сербского суда

ГБР расследует ряд уголовных производств в отношении экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ и принимает меры относительно его экстрадиции в Украину.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ. В ГБР пишут, что его подозревают в организации подделки официальных документов во избежание уголовной ответственности в Республике Сербия.

ГБР расследует ряд уголовных производств в отношении бывшего начальника внутренней безопасности СБУ, в том числе и относительно незаконного обогащения, и принимает меры относительно его экстрадиции в Украину.

В Госбюро сообщили, что 7 июня 2022 года бывший высокопоставленное должностное лицо пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево, скрыв от таможенного контроля имущество и деньги.

У него было обнаружено:

592 тыс. 990 Евро,

120 тыс. 102 доллара США,

два изумруда.

Он был задержан сербскими правоохранителями, так как нарушил предписания ст. 86 Закона Республики Сербия «О предотвращении отмывания средств» и ст. 12 Закона Республики Сербия «О таможенном деле».

«Во избежание ответственности экс-правоохранитель решил подделать официальные документы, чтобы создать ошибочное представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества.

Он вступил в преступный сговор с другими лицами и организовал изготовление поддельных официальных документов. В частности, договор займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключен между его отцом и третьим лицом. А также акт предоставления средств к Договору займа, якобы заключенного между его отцом и этим же лицом», - пишут в ГБР.

«Документы» мужчина передал Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш. Однако, как отмечается, во взаимодействии с правоохранительными органами Сербии следователи ГБР и прокуратуры доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.

Бывшему начальнику ГУВБ СБ Украины сообщено о подозрении в учении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, а именно в организации подделки официальных документов, которые выдаются или удостоверяются лицами, которые имеют право выдавать или удостоверять такие документы, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью использования их поддельщиком или другим лицом совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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