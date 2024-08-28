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Нетрезвая женщина пыталась проникнуть в здание Бориспольского горрайонного суда Киевской области

21:09, 28 августа 2024
Гражданка без документов и в нетрезвом состоянии пыталась проникнуть в помещение суда, нарушая пропускной контроль.
Нетрезвая женщина пыталась проникнуть в здание Бориспольского горрайонного суда Киевской области
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Бориспольский горрайонный суд Киевской области сообщает, что нетрезвая гражданка без документов пыталась проникнуть в здание судебного учреждения.

Как стало известно, 27 августа в Бориспольский горрайонный суд Киевской области прибыла гражданка, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения пыталась проникнуть в здание суда без предоставления документов, подтверждающих ее личность.

По требованию судебной охраны пройти проверку и предъявить документы, посетительница отвечала агрессией. Гражданка пыталась проникнуть в помещение суда, нарушая пропускной контроль.

По требованию сотрудника Службы судебной охраны не предоставила свои документы. Несмотря на многочисленные замечания и предупреждения со стороны охраны, правонарушительница не прекращала своих противоправных действий, поэтому сотрудником Службы судебной охраны была вызвана полиция. Правоохранители прибыли на вызов и составили соответствующие административные материалы по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство) и 178 КУоАП (Распитие спиртных напитков в общественных местах и ​​появление в общественных местах в пьяном виде).

В суде обращают внимание, что в соответствии с приказом «Об утверждении Примерных правил пропуска лиц в дома (помещения) судов, органов и учреждений системы правосудия и на их территорию транспортных средств №43/61 от 30.01.2020 года, с целью обеспечения надлежащего порядка и безопасности в суде, введены ограничения на вход и пребывание лиц в помещениях суда.

Запрещается пропуск в дома (помещения) судов, другие органы и учреждения системы правосудия лиц:

1) с явными признаками алкогольного, наркотического опьянения или психического расстройства;

2) с боеприпасами, огнестрельным, газовым, пневматическим и холодным оружием, устройствами для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивой, слезоточивой, слезоточивой лиц, определенных в пункте 2.10 раздела 2  этих Правил;

3) с кухонными, складными, сувенирными ножами, кортиками, саблями и т.п.;

4) с изделиями, устройствами имитационного характера, которые по своему внешнему виду идентичны оружию и боеприпасам;

5) с наркотическими веществами, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами, пиротехническими средствами и т.п.;

6) с животными (кроме лиц стражи правоохранительных органов и Национальной гвардии Украины со служебными собаками);

7) с длинномерными и габаритными предметами, чемоданами, хозяйственными сумками, пакетами больших размеров (свыше 600 х 400 х 200 мм);

8) с громкоговорителями, динамиками, другими устройствами для громкого воспроизведения звуковой информации;

9) другими средствами, предметами, изделиями и устройствами, которые могут использоваться для нападения и создают угрозу жизни или здоровью судей, работников суда, органов, учреждений системы правосудия, участников судебного процесса, посетителей, работников Службы.

Как напомнили в суде, вход в судебное учреждение возможен исключительно при наличии документов, подтверждающих личность, согласно ч.2 ст.162 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Лица, желающие находиться в помещении суда, должны при наличии обоснованных оснований считать, что их пребывания в здании суда, органа системы правосудия, не создают угрозы безопасности судей, работников аппарата суда, органов и учреждений системы правосудия, нарушению общественного порядка.

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