У Кривому Розі внаслідок ракетного удару постраждали будівлі судових установ, фото

Пошкоджено фасад будівель та віконні рами.

Фото: Служба судової охорони

У середу, 28 серпня, рф завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу постраждали будівлі судових установ. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Пошкоджено фасад будівель та віконні рами.

Постраждалих серед співробітників Служби судової охорони та працівнивників судових установ немає.

Фото: ССО

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки по Херсону та області було пошкоджено судову установу.

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