Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою, щоб з ним можна було провести допит.

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У середу, 28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі. Далі його очікує первинний допит. Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що слідчий суддя припинив тримання Дурова під вартою в поліції з метою допиту та можливого звинувачення.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову пред’явлено звинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

Також відомо, що Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова.

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