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Павел Дуров после ареста сообщил, что примет меры для борьба с преступниками

08:12, 6 сентября 2024
Павел Дуров заявил, что резкий рост числа пользователей Telegram до 950 млн вызвал проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для преступников.
Павел Дуров после ареста сообщил, что примет меры для борьба с преступниками
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Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров впервые написал пост о задержании во Франции.

«Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram», - написал он.

Дуров отметил, что это его удивило по нескольким причинам:

Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС;

Французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи. Дуров был частым гостем французского консульства в Дубае и создавал горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции;

Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

Дуров также добавил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

«Вот почему я поставил себе цель — значительно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе», - заявил он.

Также он надеется, что события августа сделают Telegram и всю индустрию социальных сетей более безопасными и сильными.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже.

Также известно, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова.

Кроме того, Павлу Дурову назначили залог в 5 миллионов евро и запретили выезд из Франции.

Добавим, Павел Дуров заявил, что пользуется защитой Макрона и поддерживал контакты с французскими спецслужбами.

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