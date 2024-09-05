Владимир Зеленский после изменений в Правительстве заявил, что каждый в течение осени должен дать определенные результаты

Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы правительственные учреждения сейчас работали максимально активно.

Источник фото: president.gov.ua

В вечернем обращении Президент Владимир Зеленский после правительственных изменений, которые произошли 5 сентября, заявил, что есть вполне конкретные задачи, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты.

«Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом – это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами. И, конечно, больше поддержки для фронта и всех наших людей. Это касается поставок оружия. Наша энергетика – защита объектов энергетики и восстановления разрушенного. Четкая ветеранская политика. Четкое противодействие российской пропаганде за границей. Работа с глобальным украинским сообществом. Обеспечение финансовой стабильности нашего государства и, в частности, активизация работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены для Украины. Есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты», - сказал он.

Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы правительственные учреждения сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше и на всех уровнях.

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