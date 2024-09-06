В Одессе пассажир выстрелил из пистолета в такси возле жилого комплекса

По информации следствия, мужчина захотел ехать в другое место, но получил отказ от водителя такси.

В Одессе полицейские сообщили о подозрении в стрельбе 26-летнему мужчине.

Как сообщают в полиции, утром 5 сентября рядом с многоэтажками на Генуэзской улице в Одессе, выполняя заказ, таксист доставил в пункт назначения пассажира, но последний передумал там выходить.

«Мужчина захотел ехать в другое место, но получил отказ, поэтому вступил в словесную перепалку с водителем, нецензурно высказывался в его адрес. Водитель настоял, чтобы гражданин покинул салон, тот вышел и дважды выстрелил из пистолета травматического действия в сторону автомобиля и нанес оружием удары по кузову транспортного средства», - пишут в полиции.

41-летний водитель не получил телесных повреждений – он отъехал недалеко и позвонил в полицию.

По информации правоохранителей, мужчина забрал с места стрельбы две гильзы от пистолета и спрятался в подземном паркинге, однако приехавшие на вызов полицейские разыскали его.

Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств гильзы и пистолет – их в рамках производства направят на экспертизу.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет», - рассказал следователь Александр Колесник.

Отмечается, что следствие продолжается.

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