Президент уволил Юлию Соколовскую с должности заместительницы Андрея Ермака

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юлии Соколовской с должности заместительницы руководителя ОПУ.

Источник фото: president.gov.ua

Юлию Соколовскую уволили с должности заместительницы руководителя ОПУ Андрея Ермака.

Соответствующий указ №616/2024 подписал Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 сентября.

Кроме того, с должности заместителя руководителя ОПУ уволили также Николая Точицкого – указ № 614/2024 и Алексея Кулебу – указ № 615/2024.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Кулебы на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины. А Николай Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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