Президент уволил Юлию Соколовскую с должности заместительницы Андрея Ермака

Юлию Соколовскую уволили с должности заместительницы руководителя ОПУ Андрея Ермака.
Соответствующий указ №616/2024 подписал Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 сентября.
Кроме того, с должности заместителя руководителя ОПУ уволили также Николая Точицкого – указ № 614/2024 и Алексея Кулебу – указ № 615/2024.
Напомним, что 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Кулебы на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины. А Николай Точицкий возглавил Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
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