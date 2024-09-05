Президент звільнив Юлію Соколовську з посади заступниці Андрія Єрмака

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Юлії Соколовської з посади заступниці керівника ОПУ.

Джерело фото: president.gov.ua

Юлію Соколовську звільнили з посади заступника керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Відповідний указ № 616/2024 підписав Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 вересня.

Окрім того, з посади заступника керівника ОПУ звільнили також Миколу Точицького – указ № 614/2024 та Олексія Кулебу – указ № 615/2024.

Нагадаємо, що 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Кулеби на посаду Віце-прем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України. А Микола Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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