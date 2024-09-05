Верховна Рада призначила Олексія Кулебу на посаду міністра розвитку громад та територій

Олексій Кулеба переходить працювати з Офісу Президента до Кабміну.

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу на посаду Віце-прем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України.

240 народних обранців підтримали це рішення.

Він очолив міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.

Що відомо про Олексія Кулебу

З жовтня 2016 року до серпня 2017 року був радником гендиректора київського комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "Плесо".

У листопаді 2019 став директором департаменту благоустрою КМДА, з 2021 був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка.

З 8 лютого по 15 березня 2022 року був керівником Київської обласної адміністрації. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну на цю посаду призначили генерала Олександра Павлюка, а Кулеба став керівником групи його радників.

У травні 2022 року знову очолив адміністрацію Київської області.

У січні 2023 Олексія Кулебу призначили заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака замість Кирила Тимошенка, який пішов у відставку.

Раніше ми писали, що Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.