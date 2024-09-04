В «Слузі народу» повідомили, що міністерство розвитку громад та інфраструктури буде розділено

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на два окремих міністерства. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
За її словами, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на міністерства інфраструктури та регіонів.
«Тобто вони будуть окремі, але не одразу. Прем'єр попросив на це 2 місяці часу. Очевидно, це велике міністерство очолить Олексій Кулеба, але згодом воно буде роз'єднане», - сказала Кравчук.
Раніше ми писали, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова може очолити Мінветеранів.
Додамо, згодом Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.
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