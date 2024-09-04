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В «Слузі народу» повідомили, що міністерство розвитку громад та інфраструктури буде розділено

20:26, 4 вересня 2024
Розділення міністерства відбудеться не одразу.
В «Слузі народу» повідомили, що міністерство розвитку громад та інфраструктури буде розділено
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Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на два окремих міністерства. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України буде розділено на міністерства інфраструктури та регіонів.

«Тобто вони будуть окремі, але не одразу. Прем'єр попросив на це 2 місяці часу. Очевидно, це велике міністерство очолить Олексій Кулеба, але згодом воно буде роз'єднане», - сказала Кравчук.

Раніше ми писали, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова може очолити Мінветеранів.

Додамо, згодом Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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