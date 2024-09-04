В «Слуге народа» сообщили, что министерство развития общин и инфраструктуры будет разделено

Разделение министерства пройдет не сразу.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины будет разделено на два отдельных министерства. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины будет разделено на министерства инфраструктуры и регионов.

«То есть они будут отдельными, но не сразу. Премьер попросил на это два месяца времени. Очевидно, это большое министерство возглавит Алексей Кулеба, но со временем оно будет разъединено», - сказала Кравчук.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Наталья Калмыкова может возглавить Минветеранов.

Добавим, Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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